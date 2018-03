RCS raggiunge i target 2017, stima calo debito

RCS

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2017 cona 895,8 milioni rispetto ai 968,3 milioni del pari periodo 2016. L' Ebitda è positivo per 138,2 milioni di euro in miglioramento rispetto all'anno precedente (89,9 milioni).Ilè positivo per 71,1 milioni in crescita di 67,6 milioni di Euro contro i 3,5 milioni dell'anno precedente.. Ulteriore crescita dell'Ebitda e indebitamento finanziario a fine anno visto inferiore a 200 milioni di euro rispetto ai 287 milioni di fine 2017. Sono gli obiettivi indicati da RCS. "L’evoluzione della situazione generale dell’economia e dei settori di riferimento potrebbe tuttavia condizionare il pieno raggiungimento di questi obiettivi" - spiega il gruppo editoriale nella nota dei conti.