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Giappone, produzione industriale agosto rivista al ribasso a -2,4% su mese

Economia, Macroeconomia, Industria
Giappone, produzione industriale agosto rivista al ribasso a -2,4% su mese
(Teleborsa) - Rivista al ribasso la produzione delle fabbriche giapponesi ad agosto 2026. Secondo la stima definitiva del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice destagionalizzato della produzione industriale è sceso del 2,4% su mese, rispetto al -1,7% della stima preliminare. A luglio si era registrata una caduta dello 0,2%.

Su base annuale il dato non destagionalizzato della produzione è in calo del 2,7%.

Le consegne registrano una decrescita mensile del 2,9%, mentre le scorte calano dello 0,6%. La ratio scorte/vendite evidenzia una variazione pari a +1,7%.
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