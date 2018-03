Enel fornirà energia eolica negli USA a Facebook e Adobe

Enel

(Teleborsa) -), controllata statunitense per le rinnovabili diha siglato un nuovo accordo di fornitura energetica coned(320 MW).L'accordo con Facebook. L’accordo con Adobe aiuterà l’impresa a mantenere l’impegno ad accrescere l’utilizzo di energia rinnovabile. Rattlesnake Creek, il primo impianto eolico dinel Nebraska, è in fase di costruzione e dovrebbe entrare in servizio entro la fine del 2018.I nuovo contratto tra Enel e Facebook amplia l'accordo di lungo periodo per la fornitura di energia per 200 MW siglato nel novembre 2017, per includere gradualmente entro il 2029 l’intera produzione dell'impianto, in seguito alla decisione di Facebook di ampliare significativamente il suo data center a Papillion.In base all'accordo con Adobe, l’energia e i crediti per le energie rinnovabili generati da una porzione da 10 MW disaranno venduti alla società di software attraverso un accordo di acquisto di energia per il periodo 2019-2028, prima che l’intera produzione dell'impianto vada al data center di Facebook nel 2029. La società di servizi di gestione energetica strategica(CES), ha lavorato con Adobe come partner per l’implementazione dell’accordo., e rientra negli investimenti delineati dall'attuale piano strategico di Enel. Il progetto è finanziato attraverso le risorse proprie del Gruppo.