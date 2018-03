Bca MPS: piano procede, nessun aumento capitale

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - "Non sono allo studio operazioni di aumento di capitale" e "l'attuazione del piano di ristrutturazione procede secondo le tempistiche previste e già comunicate al mercato".E' quanto precisa"a seguito di alcune illazioni riportate dalla stampa". In particolare - spiega la banca senese - "sono confermati gli obiettivi di piano per la riduzione dei crediti deteriorati, le iniziative di contenimento dei costi e l’operazione di cartolarizzazione delle sofferenze riguardo la quale la Banca non vede circostanze che possano modificarne la tempistica di conclusione già comunicata al mercato".