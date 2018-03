Dazi, Trump pronto a nuove misure contro la Cina

(Teleborsa) - Oggi 22 marzo 2018 il presidente americanopotrebbe annunciare nuovi dazi alle importazioni cinesi, dopo quelli imposti su acciaio e alluminio , come punizione per le presunte violazioni di Pechino delle norme sulla proprietà intellettuale.Secondo le indiscrezioni riportate da Cnbc, il presidente USA potrebbe svelare una pacchetto di restrizioni da 60 miliardi di dollari , 50 miliardi secondo il New York Times, che però non includerebbe gli investimenti diretti e i visti ai cittadini cinesi. Pechino affila le armi e si dice pronta a rispondere agli USA , seppur consapevole che una guerra commerciale non porterà nessun vincitore. Intantoritiene che l'introduzione di ulteriori tariffe punitive potrebbe avere effetti negativi sull'economia cinese.