Mercati asiatici positivi, Xi: Cina e USA devono mantenere lo slancio nei rapporti

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per la maggior parte dei mercati azionari asiatici
, dopo il rimbalzo dei titoli tecnologici di Wall Street grazie al rally di Alphabet e alle speranze di un taglio dei tassi della Fed. I titoli legati all'intelligenza artificiale sono quelli che mostrano i maggiori guadagni sul Nikkei 225.
Sul fronte geopolitico, il presidente cinese Xi Jinping
ha dichiarato - durante una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump - che Cina e Stati Uniti dovrebbero mantenere lo slancio nei rapporti
e continuare a procedere nella giusta direzione. Xi ha delineato la posizione di principio della Cina sulla questione di Taiwan, sottolineando che il ritorno di Taiwan alla Cina è parte integrante dell'ordine internazionale del dopoguerra.
Sostanzialmente stabile Tokyo
, che continua la sessione sui livelli della vigilia, mentre, al contrario, si muove con il vento in poppa Shenzhen
, che arriva all'1,60%. Bene anche Shanghai
(+0,88%).
Sui livelli della vigilia Hong Kong
(+0,20%); leggermente positivo Seul
(+0,3%). Consolida i livelli della vigilia Mumbai
(-0,05%); in frazionale progresso Sydney
(+0,27%).
Sostanziale invarianza per l'euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano con un trascurabile -0,16%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che tratta con un moderato -0,13%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che scambia sui valori della vigilia.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 1,81%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,82%.