Mercati asiatici positivi, Xi: Cina e USA devono mantenere lo slancio nei rapporti

(Teleborsa) -, dopo il rimbalzo dei titoli tecnologici di Wall Street grazie al rally di Alphabet e alle speranze di un taglio dei tassi della Fed. I titoli legati all'intelligenza artificiale sono quelli che mostrano i maggiori guadagni sul Nikkei 225.Sul fronte geopolitico, il presidente cineseha dichiarato - durante una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump - chee continuare a procedere nella giusta direzione. Xi ha delineato la posizione di principio della Cina sulla questione di Taiwan, sottolineando che il ritorno di Taiwan alla Cina è parte integrante dell'ordine internazionale del dopoguerra.Sostanzialmente stabile, che continua la sessione sui livelli della vigilia, mentre, al contrario, si muove con il vento in poppa, che arriva all'1,60%. Bene anche(+0,88%).Sui livelli della vigilia(+0,20%); leggermente positivo(+0,3%). Consolida i livelli della vigilia(-0,05%); in frazionale progresso(+0,27%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,16%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,13%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'scambia 1,81%, mentre il rendimento per ilè pari 1,82%.