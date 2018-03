Giornata nera per l'equity europeo. Milano riduce rosso con difensivi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, aiutata dal recupero messo a segno dalle utilities, grazie alla loro natura difensiva, che compensa il forte calo registrato dai titoli più sensibili all'export.A pesare sulle borse contribuisce ancora il, dopo che il Presidente americano Trump ha dato il via libera a nuovi dazi sui prodotti cinesi, scatenando le ire di Pechino che minaccia contromisure Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,236. Sulla parità lo, che rimane a quota 135 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,89%.vendite su, che registra un ribasso dell'1,45%, discesa frazionale per, che cede un -0,48%, seduta più negativa per, che mostra una perdita dell'1,27%., che scambia con un calo dello 0,53% sulBuona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,02% sul precedente. Nel listino, i settori(-3,16%),(-2,20%) e(-1,25%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,11%),(+1,86%),(+1,45%) e(+1,17%), quest'ultima grazie anche ai conti 2017 Fra i peggiori si conferma, che continua la seduta con -3,46%, a causa della sua maggiore esposizione al mercato USA, assieme a, che riporta una flessione del 2,15%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,88%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,67%.Tra i(+3,35%), complice un nuovo contratto in USA