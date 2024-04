Borse europee negative. Piazza Affari stabile

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite e chiudere la seduta sulla linea di parità. Sostanzialmente debole l'andamento di Wall Street, con l'che registra una flessione dello 0,31%.Si allentano le tensioni in Medio Oriente dopo l'attacco di Israele nei confronti dell'Iran come rappresaglia per quanto accaduto nello scorso fine settimana. La convinzione sembra essere che l'attacco odierno, così come quello di Teheran nello scorso sabato notte, sono stati orchestrati prevalentemente come azioni dimostrative.Sul fronte macroeconomico, in Germania i prezzi alla produzione sono risultati leggermente superiori alle attese a marzo, con una variazione di +0,2% m/m (contro +0,1% previsto e -0,4% precedente) e di -2,9% a/a (contro -3,3% previsto e -4,1% precedente). Sempre a marzo, nel Regno Unito le vendite al dettaglio hanno sorpreso al ribasso, risultando stagnanti sulla letture headline e in calo di -0,3% sulla lettura core.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,066. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,55%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,11%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,89%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,56%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,24%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Piazza Affari archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12% sul; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 36.023 punti.Nella Borsa di Milano risulta che ilnella seduta del 19/04/2024 è stato pari a 2,76 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,63 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,58 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,59 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+2,20%),(+1,79%),(+1,41%) e(+1,40%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,29%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,10%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,51%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,32%.di Milano,(+2,50%),(+2,15%),(+1,70%) e(+1,47%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,19%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,08%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,96%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,93%.