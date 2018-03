Notorious Pictures riduce l'utile nel 2017

Notorious Pictures

(Teleborsa) - Risultati in calo pernel 2017 rispetto all'anno precedente. Isi attestano a Euro 18,1 milioni rispetto a Euro 23,0 milioni al 31 dicembre 2016, che avevano beneficiato dell’attività di produzione esecutiva del film Black Butterfly per Euro 5,3 milioni.L’è pari a Euro 1,5 milioni (Euro 2,8 milioni al 31 dicembre 2016), dopo oneri finanziari netti pari a Euro 79 migliaia (Euro 4 migliaia al 31 dicembre 2016), per la gran parte riconducibili a differenze cambi, e imposte per Euro 0,3 milioni (Euro 0,4 milioni al 31 dicembre 2016).La(cassa netta) è pari a Euro 6,2 milioni, in significativo miglioramento rispetto al 31 dicembre 2016 (Euro 3,8 milioni) e al 30 giugno 2017 (Euro 3,3 milioni).Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di unpari ad Euro 0,0543 (dividend yield del 4,24% al prezzo di chiusura del 29 marzo 2018 pari a Euro 1,28 per azione) per ogni azione ordinaria in circolazione, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della società nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo. La data per il relativo stacco della cedola è prevista per il 07 maggio 2018, con record date il 08 maggio 2018 e pagamento a decorrere dal 09 maggio 2018."Il 2018 sarà caratterizzato dalla definizione di nuovi e importanti contratti nell'ambito della produzione esecutiva, che determineranno sia un consolidamento dell’attività a livello nazionale e internazionale, sia effetti positivi per la generazione dei ricavi e della redditività di Notorious Pictures - ha dichiarato, Presidente e Amministratore Delegato della Società indipendente di produzione e distribuzione cinematografica - . La solidità patrimoniale e finanziaria della società, confermata dalla capacità storica di generare utili, ci permette di guardare con ottimismo i prossimi anni. Dopo una prima fase aziendale molto focalizzata nella distribuzione, rafforzeremo nel prossimo futuro la diversificazione del nostro business investendo in rilevanti progetti di coproduzione internazionale per rafforzare i nostri asset di proprietà nel lungo periodo e la nostra library. Contestualmente continueremo ad espandere la distribuzione sui canali digitali che sempre maggior importanza avranno negli anni a venire".