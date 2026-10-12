Notorious Pictures, Intermonte aumenta target price con l'attesa di un solido secondo semestre

Rating outperform confermato

(Teleborsa) - Intermonte conferma il rating outperform su Notorious Pictures e ne aumenta il target price da 1 a 1,20 euro, valutazione che incorpora un upside potenziale di circa il 33%.



Il management - ricorda il report - prevede che i benefici della ripresa del mercato cinematografico saranno ancora più evidenti nel secondo semestre del 2026, con un box office italiano in crescita del 44,3% su base annua nei primi nove mesi dell'anno.



Pur riducendo la stima sull'EBIT 2026 a 5,4 milioni di euro (dai precedenti 7,2 milioni), gli analisti prevedono comunque un secondo semestre 2026 molto solido, sostenuto dall'uscita di importanti film ma ipotizzando svalutazioni di fine anno relative a vecchi progetti di produzione difficilmente in grado di generare ricavi futuri.



Per il 2027, Intermonte si attende una crescita dell'EBIT su base annua a 6,1 milioni di euro, sulla base di ipotesi prudenti: una normalizzazione del box office intorno ai 70 milioni di ingressi – ben al di sotto degli oltre 80 milioni previsti per l'anno record 2026 – e l'assenza di blockbuster paragonabili a "Hunger Games". Prevedono poi che il successo di "Se domani non torno" funga da importante biglietto da visita per Notorious, che dovrebbe aiutare il gruppo a ottenere finanziamenti per nuove produzioni cinematografiche, condizione necessaria per il loro avvio. A sostenere ulteriormente l'outlook contribuisco l'apertura di circa un nuovo multisala all'anno e il rinnovato interesse da parte degli operatori di Pay-TV.

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