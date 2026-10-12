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Notorious Pictures, Intermonte aumenta target price con l'attesa di un solido secondo semestre

Rating outperform confermato

Finanza
Notorious Pictures, Intermonte aumenta target price con l'attesa di un solido secondo semestre
(Teleborsa) - Intermonte conferma il rating outperform su Notorious Pictures e ne aumenta il target price da 1 a 1,20 euro, valutazione che incorpora un upside potenziale di circa il 33%.

Il management - ricorda il report - prevede che i benefici della ripresa del mercato cinematografico saranno ancora più evidenti nel secondo semestre del 2026, con un box office italiano in crescita del 44,3% su base annua nei primi nove mesi dell'anno.

Pur riducendo la stima sull'EBIT 2026 a 5,4 milioni di euro (dai precedenti 7,2 milioni), gli analisti prevedono comunque un secondo semestre 2026 molto solido, sostenuto dall'uscita di importanti film ma ipotizzando svalutazioni di fine anno relative a vecchi progetti di produzione difficilmente in grado di generare ricavi futuri.

Per il 2027, Intermonte si attende una crescita dell'EBIT su base annua a 6,1 milioni di euro, sulla base di ipotesi prudenti: una normalizzazione del box office intorno ai 70 milioni di ingressi – ben al di sotto degli oltre 80 milioni previsti per l'anno record 2026 – e l'assenza di blockbuster paragonabili a "Hunger Games". Prevedono poi che il successo di "Se domani non torno" funga da importante biglietto da visita per Notorious, che dovrebbe aiutare il gruppo a ottenere finanziamenti per nuove produzioni cinematografiche, condizione necessaria per il loro avvio. A sostenere ulteriormente l'outlook contribuisco l'apertura di circa un nuovo multisala all'anno e il rinnovato interesse da parte degli operatori di Pay-TV.
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