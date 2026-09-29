Notorious Pictures, Valore della Produzione balza a 30 milioni nel primo semestre

Punta a raggiungere la quota del 5% sul mercato nazionale

(Teleborsa) - Notorious Pictures , società quotata sul mercato Euronext Growth Milan attiva nel settore entertainment per la produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche, chiude il primo semestre 2026 con un Valore della Produzione consolidato pari a 30,0 milioni di euro, in incremento del 70,7% rispetto al pari periodo del 2025. Oltre il 90% del VdP è attribuibile a ricavi da distribuzione (16,8 milioni, +362,5% a/a) e a ricavi da esercizio cinematografico (10,6 milioni, +41,7% a/a). L'EBITDA ammonta a 17,9 milioni, in aumento del 177%, grazie principalmente all’attività di distribuzione e alla gestione delle sale cinematografiche. L’EBITDA margin aumenta quindi al 59,7% dal 36,8% del periodo di confronto.



Dopo ammortamenti stanziati per 17,4 milioni, da 7,6 milioni del 30.06.2025 per effetto delle immobilizzazioni immateriali - e in particolare dei diritti di distribuzione -, l'EBIT cambia segno e passa in positivo a 0,5 milioni dal deficit di 1,1 milioni del 1H25. Il risultato netto consolidato è negativo e pari a una perdita di 0,8 milioni circa, a fronte di una perdita di 2,4 milioni circa del primo semestre 2025.



L’indebitamento finanziario netto consolidato passa da 39,9 milioni di fine anno 2025 a 42,3 milioni al 30 giungo 2026.



Evoluzione prevedibile della gestione



Nel secondo semestre dell’anno, precisa l'azienda, in corso sono previste alcune importanti uscite theatrical fra le quali “Wildwood”, “Se domani non torno” e “Hunger Games: l’alba sulla mietitura”. Attualmente il circuito Notorious Cinemas conta 8 Multisale, 66 schermi e

una quota di mercato in termini di spettatori pari al 2,58%. Il 15 di ottobre è prevista l’apertura di una nuova multisala a Fiume Veneto con 9 schermi, attualmente in ristrutturazione secondo il modello proprietario “Notorious Cinemas. The Experience”. La società continuerà il programma di espansione del circuito con l’obbiettivo di raggiungere la quota del 5% sul mercato nazionale.









(Foto: Alex Litvin on Unsplash)

Condividi

```