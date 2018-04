Quirinale, primo giorno di consultazioni. Grasso (LeU) apre ai Cinquestelle: "Pronti al dialogo se affronta nostri temi"

(Teleborsa) - E' cominciato oggi ilper la formazione del nuovo governo, tra veti e prove generali di intese, con il presidentechiamato a risolvere un. La prima ad arrivare al Quirinale, intorno alle 10,30 è stata la neoeletta presidente del Senato,Subito dopo, come da programma, è stato il turno del l presidente della Camera dei deputatiAlle 12.15 a bordo di una Skoda Codiaq grigia è arrivato il presidente emeritoLe consultazioni sono quindi riprese nel pomeriggio quando a colloquio con il Presidente della Repubblica si è presentata la delegazione del- Laè l'apertura diLiberi e Uguali) al"A nome dei deputati e dei senatori di Leu ho espresso la disponibilità, con senso di responsabilità, a aprire un dialogo con forze che in via prioritaria abbiano nei programmi temi per noi essenziali», come un piano di investimenti, i diritti dei lavoratori, il rafforzamento del welfare e del Sistema sanitario nazionale, il diritto allo studio e all'ambiente«. Lo ha detto Pietro Grasso al termine delle Consultazioni,- "Chi ha vinto le elezioni, e sono stati due, si deve assumere la responsabilità di presentare una proposta di governo. Noi ascolteremo ma le elezioni hanno avuto un esito e ci hanno collocato al posto che ci spetta, all'opposizione". Si è espresso così Riccardo Nencini, vicepresidente del Gruppo Misto e capo della componente Psi-Mae-Usei.- A chiudere il primo giro di boa, la presidente di Fratelli d’Italia, insieme ai capigruppo di Camera e Senato, Fabio Rampelli e Stefano Bertacco, attesa al Quirinale poco dopo le 18.30. Prima di entrare, si è intrattenuta pochi minuti con la stampa non risparmiando una frecciatina alla Sindaca Raggi:Lo abbiamo detto a Mattarella dicendogli anche che non siamo disposti a sostenere un governicchio che nasca e duri con la scusa della legge elettorale, piuttosto che un altro governo Gentiloni noi preferiamo tornare alle urne", ha detto Meloni."Noi non siamo disponibili a parlare di altro che di un governo a trazione centrodestra, a guida centrodestra secondo le regole che ci siamo dati, con l'incarico a Matteo Salvini", ha continuato Meloni.- ha aggiunto -. È normale che chi è arrivato secondo cerchi di dividere chi è arrivato primo, ma confido che non si cada nella trappola".