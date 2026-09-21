Gruppo FS: Strisciuglio a Innotrans rafforza dialogo ferroviario internazionale

Gli appuntamenti hanno visto Strisciuglio prendere parte all’UIC European Management Committee (EMC) e al CER Management Committee (MC), oltre a un incontro bilaterale con Yuji Fukasawa, Chairman di East Japan Railway Company (JR East) e Presidente mondiale della UIC per il biennio 2026-2027.

Gli incontri si sono inseriti nel nuovo incarico assunto da Strisciuglio ai vertici della UIC – Union Internationale des Chemins de fer – che nell’agosto scorso lo ha nominato Vicepresidente dell’organizzazione e confermato alla guida della Regione Europa per il mandato 2026-2027.

La partecipazione all’European Management Committee della UIC ha rappresentato un momento di confronto ai massimi livelli sulle principali sfide e opportunità per il trasporto ferroviario europeo, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione, dell’interoperabilità e della competitività del settore.

Successivamente, Strisciuglio ha preso parte al Management Committee della CER – Community of European Railway and Infrastructure Companies – l’associazione che rappresenta gli interessi delle imprese ferroviarie e dei gestori infrastrutturali europei. Tanti i temi sul tavolo, tra cui il trasporto ferroviario delle merci.

A completare la giornata è stato l’incontro bilaterale con Yuji Fukasawa, Chairman di JR East e Presidente mondiale della UIC. Il confronto ha offerto l’opportunità di approfondire i principali temi di interesse comune per lo sviluppo del trasporto ferroviario, rafforzando il dialogo tra il sistema ferroviario europeo e quello giapponese e la collaborazione all’interno della UIC.

L’impegno europeo e internazionale del Gruppo FS si sviluppa infatti in parallelo alla crescita delle attività ferroviarie oltre i confini italiani, con una presenza consolidata nel mercato dell’Alta Velocità in Francia, attraverso Trenitalia France, e in Spagna, attraverso iryo, e con il progetto di estensione dei collegamenti Frecciarossa verso Germania e Austria, in collaborazione con Deutsche Bahn e ÖBB.

(Teleborsa) - Sviluppo internazionale del trasporto ferroviario, competitività del settore e trasporto merci: questi i principali temi affrontati daInnoTrans 2026, la principale manifestazione internazionale dedicata alla tecnologia ferroviaria e alla mobilità, che riunisce a Berlino operatori, aziende, istituzioni e stakeholder del settore provenienti da tutto il mondo.