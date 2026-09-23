Lindbergh, ricavi e utili in aumento di oltre il 30% nel primo semestre

(Teleborsa) - Lindbergh , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha chiuso il primo semestre del 2026 con ricavi consolidati pari a 20,84 milioni di euro, in crescita del +32% rispetto al 30 giugno 2025. L'EBITDA è stato pari a 3,71 milioni di euro (+33%) pari al 17,8% di EBITDA margin, rispetto a 2,80 milioni pari al 17,7% di EBITDA margin al 30 giugno 2025. L'EBIT è stato pari a 2,45 milioni di euro (+42%), rispetto a 1,72 milioni al 30 giugno 2025. Il risultato netto è stato pari a 1,54 milioni di euro (+39%).



L'Indebitamento Finanziario Netto è passivo (debito) per 6,9 milioni di euro (-19%), rispetto a 8,6 milioni (debito) al 31 dicembre 2025. L'Indebitamento Bancario Netto è passivo (debito) per 512 mila euro, rispetto a 532 mila euro (debito) al 31 dicembre 2025.



"Le marginalità, ancor più dei ricavi, ci indicano che stiamo lavorando giorno dopo giorno con i giusti obiettivi - ha detto l'AD Michele Corradi - Dopo un paio di anni complicati, finalmente torna a crescere organicamente anche la nostra Business Unit storica; il lavoro di riorganizzazione interna e di sviluppo commerciale sta portando risultati positivi. Procediamo quindi con fiducia, cercando come sempre di cogliere le opportunità più in linea con i nostri obiettivi di creazione di valore nel medio e lungo termine".

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