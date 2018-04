Si inasprisce la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina

(Teleborsa) - Si inasprisce la guerra commerciale traIl presidente USApunta al rialzo e valuta di imporre ulteriori dazi sulle importazioni dalla Cinae di identificare le merci su cui applicarli. Ilha chiesto ai responsabili per ildella sua amministrazione di esaminare questa possibilità dopo che qualche giorno fa aveva deciso per una prima tornata di aumenti per un valore totale di 50 miliardi di dollari In quell'occasione non si è fatta attendere la risposta diche ha elencato beni statunitensi da tassare dello stesso valore , tra cui soia, aerei e automobili."Alla luce delle ingiuste rappresaglie della Cina, ho dato mandato ai rappresentanti USA per il Commercio di valutare se 100 miliardi di ulteriori dazi siano appropriati", ha affermato il presidente che da parte sua continua ad affermare di non essere in guerra con il Dragone anche se alla luce dei fatti questi botta e risposta di trahanno fortemente condizionato i mercati azionari.Ma Pechino non molla e "combatterà fino alla fine, se gli Stati Uniti insisteranno con il protezionismo unilaterale", spiega il ministero del Commercio cinese che aggiunge: "adotteremo nuove misure di ritorsioni e difenderemo in modo risoluto l'interesse del Paese".