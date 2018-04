Welfare aziendale in crescita fra le PMI. Premiate le aziende "virtuose" e "originali"

Generali

, che ne iniziano a far uso in varie forme e modalità, percependo non solo la sua importanza per il benessere del lavoratore (welfare in senso stresso), ma anche per l'azienda mediante E' quanto emerso oggi dall'indagine Welfare Index PMI, promossa da con la partecipazione delle maggiori Confederazioni italiane - Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni – e presentata oggi al Salone delle Fontane all'Eur, Roma. Indagine che quest'anno ha coinvolto, afferma, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia, spiegando che "il benessere dei dipendenti e l'aumento della produttività sono i risultati che l'imprenditore oggi dichiara con il suo impegno nel welfare aziendale". Welfare Index PMI redige un che offre la fotografia sullo, prendendo in considerazione di intervento: previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro e tutela delle pari opportunità, sostegno economico, formazione per i dipendenti, sostegno all'istruzione di figli e familiari, cultura, ricreazione, tempo libero, sostegno dei soggetti deboli e integrazione sociale, sicurezza e prevenzione incidenti, welfare allargato al territorio e alla comunità. Dal Rapporto è emerso che sono nel welfare aziendale con almeno 6 aree d'intervento:, mentre più del 41% è attivo in almeno 4 delle 12 aree di welfare aziendale. Nei prossimi 3-5 anni, delle PMI si propone, in particolare negli ambiti di: salute e assistenza; conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale. Il Rapporto 2018 mette in evidenza una tra il miglioramento de e la crescita della: questi fattori secondo il, sono il principale obiettivo nelle scelte di welfare. Il delle imprese intervistate dichiara, infatti, di aver aumentato la propria à come conseguenza di una maggiore soddisfazione dei lavoratori. Questo vale ancor di più per le aziende molto attive nel welfare: il 63,5% conferma di aver ottenuto un incremento produttivo. Questi numeri sono stati presentati da, Amministratore delegato di Innovation Team, che ha realizzato l'indagine. Il welfare aziendale in realtà comprende una per accrescere il benessere dei lavoratori ed, a cascata, migliorare la salute dell'impresa. Iniziative tanto numerose quanto particolari, che vanno E' possibile così trovare dipendenti più felici sul luogo di lavoro grazie all', ma anche mamme contente di mantenere lo stipendio al 100% durante la. C'è poi chi propone e benefit salute e, ancora, chi ha introdotto per la formazione dei giovani dipendenti. In generale, la: vi ricorre il delle imprese contro il 32,2% precedente. L'altra area più interessante per le PMI è la: le imprese che attuano misure di flessibilità sono più che raddoppiate negli ultimi due anni, passando dal 16,1% al. Infine, c'è grande interesse anche alle tematiche: sono già il 38% le imprese con almeno un'iniziativa in quest'area. Per il secondo anno Welfare Index PMI ha, uno strumento che permette alle imprese di comunicare il proprio livello di welfare in modo più semplice e immediato, facendo diventare il welfare aziendale un vantaggio competitivo, oltre che a stimolare un percorso di crescita. Tutte le, sulla base dell'ampiezza e del contenuto delle iniziative, dell'originalità e delle politiche di welfare, dove per 1W si viene considerati nei "novellini" o "welfare accredited", mentre la categoria a 5 W significa e si sono classificate contro le 22 della passata edizione. Fra le aziende vincitrici, che oggi sono state premiate, c'è la, che ha attuato misure di welfare come l'istruzione dei figli, cultura e tempo libero, formazione dipendenti, sostegno economico ai dipendenti e sicurezza/prevenzione degli incidenti. All'interno di questi ambiti di intervento le misure sono molto particolari: dalle misure "salva tempo" come la lavanderia, la doggy bag (cena pronta) ed il massaggio benessere ai vari tipi di benefict per produttività, nascite, matrimoni ecc., si è distinta per il programma, assicurando alle future mamme e neo mamme l'assistenza più varia: dalle pratiche e documentazioni per la maternità a ol supporto psicologico e reinserimento in azienda., dove il: la società ha fatto del welfare un servizio al dipendente n grado di rilevare gusti e bisogni del dipendente fra o le numerose forme di welfare attive e gestire la posizione personale di ciascun dipendente.