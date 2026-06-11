Satispay, nuovo AuCap fino a 120 milioni di euro con 50% garantito da attuali investitori

Possibilità di M&A

(Teleborsa) - Momentum, holding del Gruppo Satispay, ha convocato l'assemblea dei soci per il prossimo 29 giugno per deliberare sull'aumento di capitale, da offrire in opzione agli azionisti, per un ammontare massimo di 120 milioni di euro, al fine di sostenere l'accelerazione della strategia di crescita e il go-to-market dei nuovi servizi finanziari.



La fintech vede i ricavi annualizzati (ARR) al 31 maggio superare i 116 milioni di euro, confermando un trend di crescita (+80% YoY negli ultimi due quarter). Questo risultato è trainato dal rilascio di nuovi servizi, dal costante aumento della base utenti, che ha superato la soglia dei 6,5 milioni, e dal raggiungimento della redditività operativa lorda su tutte le linee core (dai Pagamenti al Welfare passando dai servizi a valore aggiunto come le Ricariche Telefoniche e le Gift Cards) al netto delle spese commerciali.



Circa il 50% dell'aumento di capitale è al servizio del piano industriale per la crescita organica ed è garantito dall'impegno alla sottoscrizione da parte degli attuali investitori, tra cui Greyhound, Addition e Lightrock, confermando la valutazione dell'azienda di oltre un miliardo di euro. L'operazione, aperta a raccogliere investimenti fino ad un massimo di 120 milioni di euro, lascia inoltre alla società la possibilità di perseguire ulteriori eventuali opportunità di crescita per linee esterne (M&A).



"Dopo i pagamenti e il welfare, abbiamo appena lanciato il servizio di educazione previdenziale per le aziende - primo passo di un percorso che presto coinvolgerà anche i nostri utenti consumer: vogliamo semplificare l'accesso ai fondi pensione entro l'autunno, e aprire la possibilità di acquistare azioni ed ETF direttamente nell'app - ha commentato Alberto Dalmasso, co-founder e CEO - Nel cammino per fare di Satispay la piattaforma più amata che rende i servizi finanziari davvero accessibili a tutti, avere al nostro fianco azionisti che condividono e credono nella nostra strategia di medio e lungo periodo è un vero privilegio".



In aggiunta ai servizi lanciati recentemente, il piano di rilascio del 2026 prevede ulteriori novità: presto gli utenti potranno investire anche in azioni ed ETF in pochi tap; è stato appena introdotto il nuovo servizio per le oltre 43.000 aziende clienti del comparto Welfare, aiutando i dipendenti a capire la propria situazione pensionistica grazie a webinar e incontri individuali con esperti, senza gravare sugli uffici HR; nei prossimi mesi, i clienti consumer potranno sottoscrivere fondi pensione direttamente dall'app.



Il network di Satispay raggiunge i 6,5 milioni di utenti e oltre 450.000 attività commerciali convenzionate, con un incremento dei depositi complessivi che a maggio 2026 ha toccato i 670 milioni di euro. Il Salvadanaio Remunerato e i fondi di investimento Satispay contano più di 500.000 investitori e oltre 140 milioni di euro di asset investiti, con quasi il 70% degli utenti che ha attivato un piano di accumulo (PAC).

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