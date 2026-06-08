CDP, sette progetti di innovazione e sostenibilità premiati con l’Impact Award





(Teleborsa) - Iniziative capaci di trasformare le sfide ambientali e sociali in opportunità per il Paese, generando impatti tangibili per persone, comunità e territori: sono quelle premiate in occasione della seconda edizione dell’Impact Award, promosso dain collaborazione con il centro di ricerca Tiresia e con il sostegno di Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Il riconoscimento è stato consegnato ai rappresentanti dei sette progetti vincitori nel corso dell’evento che si è tenuto presso ildi Milano e che ha visto la partecipazione del Presidente di CDP,, dell’Amministratore Delegato di CDP,, e della Rettrice del Politecnico di Milano,, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti, ha dichiarato: "La sfida più grande per aziende e Istituzioni è coniugare competitività e sostenibilità, garantendo al tempo stesso una transizione che non lasci indietro nessuno. CDP ha un approccio equilibrato e pragmatico: sosteniamo lo sviluppo del Paese facilitando l’accesso al credito e indirizzando i finanziamenti verso progetti capaci di produrre impatti positivi. Inoltre, guardiamo all’innovazione che oggi più che mai richiede un impegno di sistema. Le esperienze che premiamo insieme al Politecnico di Milano con l'Impact Award sono un esempio chiaro del legame tra sostenibilità e trasformazione digitale"., Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti, ha sottolineato: "I vincitori e i finalisti della seconda edizione dell’Impact Award raccontano casi concreti di realtà che progettano il futuro in chiave sociale e green, generando impatti reali e misurati grazie anche alle nostre metodologie di valutazione e al lavoro con il Politecnico di Milano. Come emerso dalla ricerca DOXA, aziende ed Enti continuano a vedere gli investimenti in sostenibilità come possibilità di crescita nel medio-lungo periodo. Il compito di CDP è quello di mettere a disposizione risorse e competenze per promuovere un circolo virtuoso verso una transizione giusta"., Rettrice del Politecnico di Milano, ha affermato: "Come università tecnologica impegnata per il bene comune, crediamo che l'impatto vada oltre i risultati ottenuti; è importante anche la capacità di generare nuova conoscenza e opportunità per i territori. L'Impact Award riconosce non solo ciò che è stato fatto, ma anche il potenziale di crescita delle persone e delle iniziative premiate per renderne gli effetti ancora più solidi, trasformando esperienza e conoscenza in valore condiviso".Giunto alla seconda edizione, l’si articola in più categorie: PMI, Imprese, Infrastrutture, Pubblica Amministrazione – con riconoscimenti distinti per l’impatto ambientale e sociale – e Cooperazione internazionale. I sette progetti vincitori si distinguono per la capacità di produrre benefici misurabili per l’ambiente e le persone, grazie a soluzioni innovative che rispondono a bisogni concreti con effetti positivi e duraturi. L’iniziativa è rivolta ai soggetti attivi in tali ambiti che hanno siglato un accordo di finanziamento con CDP.La, composta da esperti di sostenibilità e innovazione provenienti dall’imprenditoria, dal settore pubblico, ma anche dal mondo accademico e dal terzo settore, ha selezionato i vincitori a partire da una rosa di 20 finalisti.I sette progetti vincitori spaziano dall'efficienza energetica alla sostenibilità sociale.(Piemonte) ha realizzato un edificio industriale a consumo quasi zero con fotovoltaico e geotermia.(Sicilia) ha efficientato i processi idrici nella filiera della frutta secca.(Liguria) ha sviluppato un dispositivo di risonanza magnetica per la chirurgia del glioma cerebrale.(Lazio) ha potenziato la rete elettrica nazionale rafforzandone la resilienza climatica.ha creato una piattaforma per ridurre le perdite della rete idrica.ha avviato la riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico con focus sull'accessibilità.(Mongolia) ha ampliato i prestiti a PMI femminili, giovanili e rurali nell'ambito del cashmere sostenibile.Nel corso dellaè stata inoltre presentata l’indagine "Sostenibilità, competitività e impatto" curata da DOXA, parte del Gruppo IPSOS, dalla quale emerge come, in uno scenario globale caratterizzato dall’incertezza, le aziende orientate a investire in sostenibilità e gli Enti locali dedichino maggiore attenzione alla dimensione sociale e di governance, pur senza trascurare la componente ambientale. Si delinea insomma unodalla componente E verso le componenti S e G della sostenibilità.Nel dettaglio, la quota delle imprese, PMI incluse, che dichiara di volere - nei prossimi tre anni - aumentare gli investimenti nel benessere e nella tutela dei lavoratori (offrendo smart working, flessibilità dell’orario lavorativo, welfare aziendale e formazione), raggiunge il 66%, in incremento dal 44% degli ultimi tre anni. Cresce il numero delleche mirano ad accrescere l’impegno per la salute e la salvaguardia dei dipendenti anche in termini di sicurezza: 53% dal 44% del triennio precedente. In rialzo infine le percentuali relative agliper migliorare la(39% dal 33%). L’indicazione per una riduzione dell’impatto ambientale invece, diminuisce pur restando prioritaria, passando al 69% dall’89%.Maggiore attenzione alla componente sociale si rileva anche per gli Enti locali: il 35% dei Comuni che investono in sostenibilità sono intenzionati a rendere più attrattivi i loro territori in termini di infrastrutture e servizi (era al 26% nei tre anni passati) mentre rimane costante l’impegno per la riduzione dell’impatto ambientale (69%). La ricerca evidenzia inoltre come per l’intero campione degli intervistati lanon rappresenti più solo unma sia percepita sempre più come una leva economico-finanziaria nel medio-lungo periodo: in particolare per il 30% delle imprese migliora le performance finanziarie e per il 26% facilita l’accesso ai fondi pubblici ed europei.Infine, per accelerare gli, l’81% delle aziende e il 93% dei Comuni ritiene necessario un supporto, con risorse e competenze, soprattutto nella fase di progettazione tecnica ed economica.