Appuntamenti macroeconomici del 23 giugno 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 23/06/2026
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 54,5 punti; preced. 54,5 punti)
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (preced. 102 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 49,1 punti; preced. 48,5 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 51,6 punti; preced. 51,6 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 48,6 punti; preced. 47,7 punti)
15:45 USA: PMI composito (preced. 51,5 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 54,6 punti; preced. 55,1 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 51 punti; preced. 50,7 punti)
16:00 USA: Indice Fed Richmond (atteso 8 punti; preced. 13 punti)
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