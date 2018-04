Immobiliare, crescono i prezzi delle case in UE

(Teleborsa) - Confermata anche nell'ultimo trimestre del 2017 la. In dodici mesi l'incremento nell'Eurozona è stato del 4,2%, mentre per l'intera Unione Europea il dato si attesta a +4,5%.Rispetto al trimestre precedente, si è registrato un aumento dei prezzi dello 0,9% nella zona euro mentre nell'intera Unione Europea il rialzo è stato pari allo 0,7%.Per ciò che riguarda i singoli Paesi, segnano i progressi maggiori Irlanda (+11,8), Portogallo (+10,5%) e Slovenia (+10%). Variazioni positive si evidenziano, seppur più contenute, in tutti gli altri Paesi., unica nazione dove i prezzi sono scesi in tutti e quattro i trimestri dell'anno (-0,2% I e II trimestre, -0,8% nel III trimestre).