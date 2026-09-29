Milano 17:35
51.805 +0,09%
Nasdaq 20:48
30.356 +0,26%
Dow Jones 20:48
51.330 -0,29%
Londra 17:35
10.637 -0,45%
Francoforte 17:35
25.399 +0,10%

Indice FHFA prezzi case USA (MoM) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Indice FHFA prezzi case USA (MoM) in luglio
USA, Indice FHFA prezzi case in luglio su base mensile (MoM) +0,3%, in aumento rispetto al precedente 0% (la previsione era +0,1%).
Condividi
```