Appuntamenti macroeconomici del 29 settembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 29/09/2026
06:00 Giappone: Leading indicator (atteso 117,9 punti; preced. 116,2 punti)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,7%; preced. 4,3%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,7%)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. -0,3%)
10:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. -1%)
10:30 Regno Unito: M4, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,3%)
10:30 Regno Unito: Crediti consumo, mensile (atteso 1,9 Mld £; preced. 2,01 Mld £)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 99 punti; preced. 98,4 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso -4,8 punti; preced. -5,3 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -16,5 punti; preced. -15,5 punti)
11:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. 2,4%)
11:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 7,8%)
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 2,2%; preced. 2,1%)
15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 90 punti; preced. 89,4 punti)
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