Germania, prezzi import ed export accelerano ad agosto

(Teleborsa) - Crescono i prezzi import in Germania ad agosto. Il dato, comunicato l'Ufficio Federale di Statistica della Germania (DESTATIS), ha registrato una variazione positiva pari a +1% su mese, superiore alle attese (+0,6%) e rispetto al +0,2% del mese precedente.



Su base annuale si registra un incremento dell'8,3% dopo il +6,8% del mese precedente.



Escludendo i prezzi dell'energia, i prezzi delle importazioni nell'agosto 2026 sono aumentati del 5,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (+0,3% rispetto a luglio 2026). Se si considerano solo il petrolio greggio e i prodotti petroliferi, l'indice dei prezzi delle importazioni è risultato superiore del 6,5% rispetto al livello di agosto 2025 (+0,7% rispetto a luglio 2026).



Per quanto riguarda i prezzi alle esportazioni, si è registrato un incremento del 4,7% su anno e una variazione pari a +0,4% rispetto al mese precedente.

Condividi

```