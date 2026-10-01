UK, a settembre si dimezza la crescita annuale dei prezzi delle case

(Teleborsa) - Nel Regno Unito, la crescita annuale dei prezzi delle case si è dimezzata, passando dall'1,6% di agosto allo 0,8% di settembre, secondo l'indice di Nationwide. Le attese del mercato erano per una crescita dell'1,3%.



L'Irlanda del Nord si è confermata la regione con la performance migliore, registrando un aumento dei prezzi del 5,9% su base annua nel terzo trimestre del 2026. L'East Anglia è risultata la regione con la performance più debole, segnando un calo annuale dello 0,7%.



Le case a schiera hanno registrato la performance migliore, con un rialzo dell'1,8%, mentre gli appartamenti sono rimasti il ??segmento più debole, con prezzi sostanzialmente invariati rispetto all'anno precedente.



"A settembre, la crescita annuale dei prezzi delle case nel Regno Unito si è dimezzata allo 0,8%, il tasso di crescita più basso dal dicembre 2025 - ha commentato Robert Gardner, capo economista di Nationwide - Su base mensile, i prezzi sono scesi dello 0,2%, al netto delle variazioni stagionali".



"Negli ultimi mesi, l'attività di mercato e i prezzi delle case sono rimasti contenuti, riflettendo in parte il contesto economico incerto - ha aggiunto - Le tensioni geopolitiche restano elevate: il conflitto in Medio Oriente esercita una pressione al rialzo sui prezzi dell'energia, alimentando i timori legati all'inflazione. Ciò ha determinato una crescente attesa, sui mercati finanziari, di rialzi del tasso ufficiale della Banca Centrale (Bank Rate), mantenendo così una pressione al rialzo sui tassi di interesse di mercato che determinano i costi dei mutui"

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