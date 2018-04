Trump frena su sanzioni contro la Russia

(Teleborsa) - Tregua momentanea tra, con il presidente degli Stati uniti d'America,, che ha bloccato le nuove sanzioni contro Mosca promesse per il suo sostegno al regime siriano Nel fine settimana Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna hanno condotto un raid missilistico in risposta al sospetto attacco chimico a Douma da parte di Assad, alleato del Cremlino.Questa la ragione principale che ha portato il presidente americano a non dare l'autorizzazione definitiva alle nuove sanzioni, in attesa di nuove mosse da parte di Mosca.