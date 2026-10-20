Zelensky sente Rubio e vola a Oslo per incontrare Witkoff

Sul tavolo intercettori e Starlink

(Teleborsa) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà oggi a Oslo l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff, nel tentativo di ricucire i legami con gli Stati Uniti dopo l'avvicinamento del presidente Donald Trump a Mosca.



Negli scorsi giorni, il presidente statunitense ha ripetutamente rimproverato Zelensky per gli attacchi alle raffinerie russe e sospeso le sanzioni contro la Russia per ridurre i prezzi del carburante negli Stati Uniti. D'altra parte, l'Ucraina sostiene che gli USA non abbiano fornito avvisi tempestivi sui lanci missilistici russi e limitato i collegamenti satellitari di SpaceX utilizzati per guidare i droni ucraini.



Zelensky ha scritto stamattina su X di aver parlato con Marco Rubio, Segretario di Stato statunitense. "Gli sono grato per la sua disponibilità ad aiutare e per la sua posizione chiara - ha sottolineato - In primo luogo, si è discusso di intercettori per missili balistici, necessari per salvare vite umane. In secondo luogo, di sistemi di allerta precoce contro gli attacchi missilistici russi, che sono di vitale importanza. In terzo luogo, della situazione relativa a Starlink/Starshield, che deve essere ripristinata".



"Naturalmente, tutto ciò si inserisce nel contesto dei nostri sforzi diplomatici per porre fine a questa guerra orribile e al continuo massacro di persone - ha aggiunto Zelensky - Abbiamo concordato di risentirci presto per un aggiornamento".



Il primo ministro norvegese Jonas Gahr Stoere ha affermato che l'obiettivo di ospitare gli incontri - a cui partecipa anche il presidente finlandese Alexander Stubb - è di "indirizzare gli sforzi diplomatici verso un percorso più costruttivo". Il genero di Trump, Jared Kushner, parteciperà agli incontri in modalità virtuale.

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