TIM, management in disaccordo con piano Elliott

Inwit

(Teleborsa) -e, con l'eccezione di potenziali opzioni strategiche per Sparkle,".E' quanto afferma il management di TIM in alcune "considerazioni rispetto al Piano Elliott, anche in relazione al Piano Strategico 2018-2020 ".Il, si legge, "propone unacosì articolata:("NetCo");, inclusa l'ipotesi di vendita totale della partecipazione;. Inoltre, Elliott propone anche una possibile".Tutte proposte che "sono state già attentamente analizzate dal Management e, con l'eccezione di potenziali opzioni strategiche per Sparkle, non sono state inserite nel Piano Strategico perché sono per lo più considerate premature o non realizzabili".Inoltre, prosegue il management, "nel contesto corrente e con il quadro normativo attuale,".Uno degli obiettivi primari del Piano Strategico, sottolinea il comunicato "è quello di rafforzare il profilo operativo e finanziario di TIM, propedeutico al ritorno di TIM ad un rating Investment Grade;".