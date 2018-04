Governo, Salvini pronto al dialogo sui programmi

(Teleborsa) - "Ci sono segnali di novità, speriamo che oggi sia un giorno buono", ha dichiarato il leader della Lega,, al termine del secondo giro di consultazioni All'uscita da Palazzo Giustiniani, il leader di centrodestra si dice "ottimista": "l'accordo con i cinquestelle è di parlare di cose da fare. Se cadono i veti si parte, si parla di programmi". "Ieri siamo usciti con gli schiaffoni, oggi invece siamo usciti con i sorrisi: metà dell'opera l'abbiamo fatta, l'altra metà la facciamo settimana prossima", ha dichiarato Salvini. "Si parli di programmi e non di posti. Noi siamo disponibilissimi a farlo, come Di Maio chiede da tempo. Sono fiducioso che chi verrà qui dopo di noi alle consultazioni (riferendosi al M5S) accetti finalmente di sedersi al tavolo senza veti e parlare di pensioni, lavoro, fisco, scuola, riforma della giustizia", ha puntualizzato il leader della Lega.Alle 17.30 di oggi, 19 aprile 2018, infatti, il presidente del Senatoha convocato gli esponenti del M5S per vedere se ci sono possibilità di formare un Governo, per poi riferire domani al Capo dello Stato, Sergio Mattarella Se la missione di Casellati si chiuderà con un fallimento, potrebbe aprirsi la strada per un secondo mandato esplorativo, questa volta alla terza carica dello Stato, il presidente della Camera,