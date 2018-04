TIM, Tribunale Milano accoglie ricorso CdA e Vivendi

TIM

(Teleborsa) - Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso diprincipale azionista del gruppo di TLC.Di conseguenza, l'aggiornamento dell'ordine del giorno dell'assemblea di domani, 24 Aprile, è stato sospeso e non verrà quindi votata la revoca dei consiglieri francesi.Prima di tale decisione, il Fondo Elliott aveva annunciato la decisione di " interrompere la sollecitazione di deleghe " per l'assemblea per "ilprima annunciate da TIM e proposte in concreto solo il 13 aprile con riferimento alla decisione del collegio sindacale di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea del 24 aprile".I soci di TIM, oltre al bilancio, avrebbero dovuto decidere, su richiesta del fondo, l'eventuale revoca di sei consiglieri in quotae la nomina di nuovi rappresentanti da una propria lista.Si attendeva per oggi la decisione del Tribunale di Milano sul ricorso presentato dal Consiglio di Amministrazione di TIM e dall'azionista di maggioranza Vivendi contro l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, inserendo la sostituzione di sei consiglieri in quota Vivendi.