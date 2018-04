Italia, tra il 25 aprile e il 1° maggio in 5 milioni al lavoro

(Teleborsa) - Mentre per la Festa del 25 aprile circa sette milioni di italiani sono pronti a concedersi una breve vacanza . Praticamente un occupato su 5.I dati dell’Ufficio studi della CGIA ci dicono che: i 688.300 lavoratori dipendenti coinvolti incidono sul totale degli occupati dipendenti dello stesso settore per il 68,3%. Seguono il(579.000 occupati pari al 29,6% del totale), la(329.100 dipendenti pari al 25,9% del totale), la(686.300 pari al 23% del totale) e i(215.600 pari al 22,7%).. E una buona parte di questi sarà in negozio, in fabbrica o in ufficio anche domani e il prossimo primo maggio. Tra questi 4,7 milioni, 3,4 sono lavoratori dipendenti e gli altri 1,3 mln sono autonomi (artigiani, commercianti, esercenti, ambulanti, agricoltori, etc.). Se 1 lavoratore dipendente su 5 è impiegato alla domenica, i lavoratori autonomi, invece, registrano una frequenza maggiore: quasi 1 su 4.sono quelle dove la vocazione turistica/commerciale è prevalente:(29,5% di occupati alla domenica sul totale dipendenti presenti in regione),(24,5%),(24%), Sicilia (23,7%) ee (23,6%) guidano questa particolare graduatoria.(17,9%, le(17,4%) e la Lombardia (16,9%). La media nazionale si attesta al 19,8%.