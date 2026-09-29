Octopus Energy: investimenti in Italia per 100 milioni di euro quest'anno, 1 miliardo entro 2030

(Teleborsa) - Octopus Energy, società energetica britannica che sta crescendo velocemente in Italia, ha annunciato i risultati finanziari per l'Italia relativi all'esercizio 2025/26, (16 mesi, terminato il 30 aprile 2026) con ricavi per 566 milioni di euro, in crescita del 300% rispetto all'esercizio precedente di 12 mesi (142 milioni). L'esercizio 2025/26 dura 16 mesi invece dei 12 abituali perché il calendario fiscale di Octopus Energy Italia è stato allineato a quello del gruppo Octopus UK.



A trainare la crescita è stato l'incremento costante e organico della base clienti, che ha superato 1 milione di utenze attive tra elettricità e gas, un numero raddoppiato nell'ultimo anno che ha reso l'Italia il primo Paese europeo fuori dal Regno Unito per numero di utenze gestite da Octopus.



In linea con la strategia di sviluppo della società, il bilancio si chiude con un risultato d'esercizio pari a -84 milioni di euro; la società parla di "dato atteso e coerente con la traiettoria tipica di molte altre realtà tecnologiche e innovative a livello internazionale, in cui l'assorbimento iniziale di capitale è direttamente correlato alla creazione di valore futuro, con costi contabilizzati per intero nell'esercizio in cui vengono sostenuti, ma che generano ricavi distribuiti sugli anni successivi". Il margine sull'attività di vendita dell'energia resta positivo, con un margine lordo di 53 milioni di euro, pari al 9,4% dei ricavi.



Il disavanzo, spiega ancora la società, riflette "una scelta precisa: investire risorse significative per accelerare la crescita di Octopus in Italia e creare valore nel tempo, mantenendo allo stesso tempo la promessa di convenienza e l'aderenza a un modello sostenibile, basato su margini bassi ed equi e su un servizio clienti eccellente e pluripremiato".



Dall'ingresso sul mercato italiano, avvenuto a giugno 2022, la compagnia ha investito oltre 350 milioni di euro in innovazione, infrastrutture e crescita nel Paese: per il prossimo anno, Octopus prevede investimenti in Italia per oltre 100 milioni di euro, con la previsione di superare 1 miliardo di euro entro il 2030.



L'azienda ha investito molto anche nell'ampliamento del team in Italia, passato da 120 a 300 persone (+150%) distribuite tra la sede di Ascoli Piceno e gli uffici di Milano e Roma.



"Questo bilancio mi rende fiero perché dimostra che in Italia siamo riusciti a crescere fino a oltre un milione di utenze mantenendo un servizio eccellente, grande efficienza e margini equi e sostenibili nel tempo - ha detto Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy Italia - Continueremo a investire per crescere, anche valutando acquisizioni, senza cambiare il modello che ci ha portato fin qui".

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