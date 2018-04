Piazza Affari perde terreno insieme all'Europa

STMicroelectronics

(Teleborsa) -. Dopo un avvio depresso, gli investitori europei continuano a vendere.In questa giornata di festa del 25 aprile anche, mentre insi rimane in attesa del verdetto del Presidente della Repubblica sul'ultima tornata di consultazioni.che si è chiuso con ricavi e utili in salita. Nel dettaglio, la big italo-francese dei chip ha archiviato i primi tre mesi dell'anno con undi 239 milioni di dollari contro i 108 milioni registrati nello stesso periodo nel 2017. In salita anche ilche si è attestato a 2,23 miliardi di dollari, in aumento del 22,2% rispetto agli 1,82 miliardi dell primo trimestre 2017.Lieve calo dell', che scende a quota 1,221. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,35%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) archivia la giornata con guadagno frazionale dello 0,22%.in rossoche evidenzia un deciso ribasso dell'1,58%. Si muove sotto la paritàcon decremento dello 0,58%. In retromarciache soffre un calo dello 0,67%.Il listino milanese continua la seduta con ribassi contenuti, con ilche scivola dello 0,80%, troncando così la scia rialzista sostenuta da sei guadagni consecutivi, iniziata il 17 di questo mese. Sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,79%.dii, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,39%, grazie ai conti del primo trimestre.che sale dell'1,83%.invece, si abbattono sudopo che ieri 24 aprile l' assemblea degli azionisti ha confermato la fiducia al CEO Amosh Genish diche mostra una calo dello 0,46%che scende del 3,16%.(+1,13%) e(+0,81%)., invece, si abbattono suche continua la seduta con -5,66%.suche registra un importante calo del 3,06%., con un ribasso del 2,34%., con una flessione del 2%.