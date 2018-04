Draghi, economia solida ma serve forte stimolo monetario

(Teleborsa) - Sulla base dell'analisi economica della BCE, "e continueremo ad aspettarci di vedere questi livelli per un periodo prolungato di tempo e ben oltre l'orizzonte., fino a fine settembre 2018 o oltre se necessario".Lo ha detto ildurante la conferenza stampa al termine del Consiglio Direttivo, che ha comunicato decisioni di politica monetaria in linea con le attese . I tassi di interesse sono stati confermati a zero e il QE di acquisti di titoli fino a settembre, con la porta aperta a nuove proroghe.Il numero uno dell'Eurotower, ha spiegato che le ultime informazioni congiunturali "puntano a una certa moderazione, di una espansione che resta solida. La solidità di fondo dell'economia continua a sostenere la nostra fiducia sulla convergenza dell'inflazione" verso i valori obiettivo della stessa BCE.Complessivamente - ha aggiunto Draghi - un ampio grado di stimoli rimane necessario per assicurare un ritorno sostenuto dell'inflazione "verso livelli vicini al 2%".Ilcresciuto dello 0,7% nel 4° trimestre 2017 dopo una crescita simile nel trimestre precedente. Questo ha portato a una crescita media annuale del 2,4% nel 2017, la più alta dal 2007. Da inizio 2018 c'è una moderazione della crescita legata a un passo indietro dal forte balzo di fine 2017 e da fattori temporanei, ma nel complesso "è attesa solida e ampia". Le nostre misure dovrebbero continuare a tenere sostenuta la domanda, mentre i consumi sono supportati da nuovi posti di lavoro.I rischi che gravano sull'economia dell'area euro restano "equilibrati" tuttavia "i rischi legati a fattori globali, incluso il, sono diventati più evidenti".Quanto all'è salita dell'1,3% a marzo 2018 dal +1,1% di febbraio. Ciò è legato ai prezzi del cibo cresciuti, ma tenendo conto della previsione dei prezzi di energia, l'inflazione è vista all'1,5% per il resto dell'anno.