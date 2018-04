Lufthansa crolla in Borsa su bilancio deludente e taglio stime capacità

Lufthansa

(Teleborsa) - I costi legati all' acquisizione di Air Berlin pesano sul bilancio di, chepagandone lo scotto in Borsa.Le azioni del vettore aereo tedesco stanno infattidopo che la società ha annunciato, relativamente al, una, in discesa rispetto al rosso di 68 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente mache era per un passivo di 29 milioni di euro.a 7,64 miliardi di euro in scia all'. Al netto di esse si sarebbe registrata una crescita del 4,5% grazie allae all'aumento del load factor.La società ha detto di attendersi nel 2018 unarispetto alla precedente guidance.