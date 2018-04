Il 1 maggio fa sorridere il turismo: 8 camere su 10 prenotate

(Teleborsa) -risulta, infatti, prenotato l'80% delle camere disponibili online. E' quanto emerge dall'aggiornamento al 27 aprile del monitoraggio dell'Offerta Ricettiva Nazionale disponibile Online condotto da Cst per Assoturismo-Confesercenti sui principali portali del web.si legge in una nota, che ha permesso di recuperare, nell'ultima settimana, l'8% di prenotazioni: alinfatti, era stato riservato solo ilLa domanda turistica per il ponte delè cresciuta in modo significativo in molte aree del Paese, con valori percentuali più alti in alcune aree del Nord Est; positivi anche i valori delche vedono crescere la percentuale di occupazione disoprattutto - ma non solo - le più grandi: asi rileva un tasso di occupazione delle camere superiore al 90%. Interessante anche la crescita delle percentuali di occupazione in alcune località balneari. Liguria e Toscana sono anche le regioni che registrano le percentuali più elevate di camere già riservate, con un tasso di occupazione rispettivamente del 94% e del 91%, oltre 10 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale. Seguono, nella classifica delle regioni più prenotate,(tutte e 3 sul 90%).