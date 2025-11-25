Alberghi 2025: utilizzo AI cresce del 77% in politiche di prenotazione

(Teleborsa) -rispetto ad occupazione e a tariffa media giornaliera (Average Daily Rate): la prima sale di 0,6 punti attestandosi almentre la seconda registra un +3,1% toccando quota 163,9 euro, con i maggiori rialzi di prezzo registrati in montagna e al lago. Nel corso dell’anno, che ha visto consolidare alcuni importanti trend come la luxification delle esperienze e l’ospitalità rigenerativa, sono state gettate anche le basi per una rivoluzione nel processo di scelta e nell’organizzazione dei viaggi:ed è pronta a trasformarsi in un vero e proprio agente di viaggi personale, decretando il tramonto di motori di ricerca e booking engine. È quanto emerge da un’indagine diche ha analizzato i principali trend di mercato e i dati di 1574 strutture italiane di diverse dimensioni, localizzazioni e stelle.Secondo lo studio, presentato al vertice annuale degli albergatori a Riccione per fotografare lo stato di salute del settore, emerge che la montagna è il cluster che ha segnato il più importante aumento di ADR (calcolata su una camera doppia con colazione inclusa), +5,8%, arrivando a 203,3 euro per notte. Segue il lago, destinazione particolarmente attrattiva per il segmento premium, che ha visto la ADR salire del 4,2% e arrivare a 197,3 euro, e l’occupazione del 1,6%, toccando quota 75,6%, la più alta di tutte. Il mare e le città crescono marginalmente, confermandosi le destinazioni più stabili per il turismo in Italia: una camera in località marittime è costata mediamente 161,1 euro a notte nel 2025, +1,1% sull’anno precedente, e l’occupazione è arrivata al 70,2% (+1,6%), mentre nei centri urbani a vocazione turistica l’ADR si è attestata a 129,9 euro (+1,3%) e l’occupazione al 73,2% (solo 0,1% in più del 2024) con picchi damaggio a ottobre.L’utilizzo di LLM quali ChatGPT, Gemini, Claude e Mistral come motore di ricerca per organizzare un viaggio è diventata un’abitudine ampiamente diffusa: il 29% delle persone ha utilizzato l’AI nel 2025 per scegliere le mete, in crescita del 77% sul 2024, e l’8% ha prenotato con l’aiuto della chat. Questi ecosistemi non si limitano a mostrare risultati, bensì interpretano intenzioni, emozioni e contesto, conversando e generando contenuti personalizzati, trasformandosi così in agenti di viaggio personali.” afferma GianAD di Albergatore Pro.