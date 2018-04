Germania, l'inflazione frena ad aprile

(Teleborsa) -, confermando una crescita tendenziale stabile.I prezzi, secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, dovrebbero segnare unnel mese di aprile, riportando la stessa variazione del mese precedente ed in accelerazione rispetto all'1,4% di marzo. Il dato è ancheche indicavano una crescita dell'1,6%.dopo il +0,4% del mese precedente. Meglio delle aspettative che erano per un -0,1%.L'ha riportato una crescita, con un aumento dell'(+1,5% a marzo, +1,5% stimata), mentre non ha registrato variazioni su mese (+0,4% precedente) in linea con le attese.