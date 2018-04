Renzi: "Chi ha perso non può governare". Salta ipotesi Pd-M5s

(Teleborsa) -: non si può ignorare l' esito delle elezioni del 4 marzo Il segretario dimissionario del Pd, ospite a "Che tempo che fa", gela ogni ipotesi di alleanza tra il Movimento Cinque Stelle e il suo partito. "Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo. Non possiamo far passare il messaggio che il 4 marzo sia stato uno scherzo.. Non possiamo rientrare dalla finestra come un gioco di palazzo" o con decisioni "dei caminetti romani".. "Incontrarsi con Di Maio sì, votare la fiducia a un governo Di Maio no" - ha aggiunto Renzi -. "Anche per rispetto per chi ci guarda da casa, la gente sennò poi non crede più alla democrazia".. L'ex premier ha dunque chiuso ogni spiraglio verso un'alleanza e il M5s non aspetta a rispondere. "prendendo una batosta clamorosa. Altro che discussione interna al Pd. Oggi abbiamo avuto la prova che decide ancora tutto" - si legge in un post su Facebook. Poi annuncia: "Domani seguitemi in diretta sulla mia pagina Facebook.".