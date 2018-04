Rossen Dimitrov entra in Air Italy

(Teleborsa) - Rossen Dimitrov entrerà a far parte del top team esecutivo di Air Italy come Chief Customer Experience Officer.Oltre a definire il disegno del prodotto, del servizio e del catering di Air Italy, RossenRossen sarà cruciale nel definire gli standard di servizio e di prodotto di Air Italy, svolgendo un ruolo fondamentale nell'allineamento della strategia di customer experience alla visione di Air Italy, sia per i servizi di volo, sia per quelli di terra.L’ha commentato: “. Grazie alla sua comprovata esperienza nel fornire servizi pluripremiati su velivoli leader del settore; oltre a guidare grandi team in una varietà di discipline, progetterà e migliorerà l'esperienza del cliente attraverso tutte le interazioni con la nostra compagnia aerea.”.Rossen ha lavorato con diverse compagnie aeree, tra cui Qatar Airways, dove ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo del suo prodotto di classe business leader nel settore, Qsuite; e più recentemente, in WestJet, dove è stato determinante nel progettare il nuovo B787 Dreamliner e nel definire il viaggio degli ospiti per il nuovo mondo di WestJet.