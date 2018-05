Scuola, precariato senza fine: Italia sotto assedio delle istituzioni europee

(Teleborsa) - L’Unione Europea vuole vederci chiaro sull'ostinazione dell'Italia nel respingere i precari della scuola, anche quando sono stati selezionati e abilitati alla professione, come i maestri in possesso del diploma magistrale. Lo ha detto, chiaramente, la, rispondendo a un’interrogazione dell’eurodeputata M5S Rosa d’Amato sulla legittimità della normativa italiana rispetto alla clausola 5 della direttiva 70/99, in particolare rispetto al principio di non discriminazione:"La Commissione – afferma Thyssen – è al corrente della situazione dei lavoratori a tempo determinato nel settore dell’istruzione pubblica in Italia e sta attualmente valutando se la legge italiana protegga adeguatamente i lavoratori dall’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato”.Le parole della Commissaria all’occupazione dell’UE fanno presagire cheall’annosa inosservanza dei governi italiani verso la, visto che - spiega il- "il nostro Paese è inserito a pieno titolo nell’Unione Europea e deve attenersi alle indicazioni espresse anche attraverso le direttive".Nel frattempo, oggi e domani la scuola vive altri due giorni di sciopero , in modo da superare gli effetti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20 dicembre scorso e permettere la riapertura delle GaE: è un passaggio fondamentale per non fare cadere le nostre scuole nel caos, per il rispetto del diritto e per la tutela di decine di migliaia di abilitati che altrimenti rischierebbero di diventare dei precari a vita.Il fatto che la tensione sia "tangibile" tra i più di centomila supplenti abilitati che ogni anno sono chiamati dallo Stato a garantire l'erogazione del servizio scolastico - afferma- lo si comprende dal quarto sciopero proclamato in pochi mesi: l’ultimo, quello di oggi e domani, a conclusione di uno sciopero della fame attraverso il qualeLo studio legale dell’Anief – continua il suo presidente nazionale - sta infine valutando se inserire, nei ricorsi per la stabilizzazione e per il risarcimento dei precari, anche la richiesta di rinvio pregiudiziale per, inserito nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, con inevitabili danni non patrimoniali a carico dello Stato italiano".