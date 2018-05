Facebook, Cambridge Analytica chiude dopo lo scandalo datagate

Facebook

(Teleborsa) -cessa l'attività dopo lo scandalo datagate diche ha provocato una netta riduzione dei clienti. Negli ultimi mesi la società, scrive in una nota, è stata oggetto di "accuse infondate e, nonostante gli sforzi di correggere le informazioni, è stata denigrata per attività che non solo sono legali ma sono ampiamente accettate". L'azienda, che avrebbe usato i dati social di milioni di americani a scopi elettorali e che ora deve fare i conti anche con ingenti spese legali, ha già avviato le procedure di insolvenza in Gran Bretagna.Intanto Mark Zuckerberg lancia un sito d'incontri per fare concorrenza a. Aprendo la conferenza annuale degli sviluppatori di software a San Jose, California, il fondatore del famoso social network ha spiegato che la funzione di dating "è destinata a costruire relazioni autentiche e durevoli, non solo di una serata".