Quantinuum, raccolti 1,68 miliardi di dollari nell'IPO sul Nasdaq

(Teleborsa) - Quantinuum ha fissato il prezzo della sua offerta pubblica iniziale a 60 dollari per azione - sopra la forchetta di 53-55 dollari alzata a inizio settimana - raccogliendo 1,68 miliardi di dollari dalla vendita di 28 milioni di azioni. J.P. Morgan e Morgan Stanley sono i principali sottoscrittori dell'offerta della società di quantum computing con sede a Broomfield, Colorado.



Costituita nel 2021 dalla fusione tra il business di quantum computing di Honeywell e Cambridge Quantum, Quantinuum rappresenta uno degli attori più rilevanti nel settore dei computer quantistici.



Honeywell manterrà circa il 48,1% del potere di voto combinato dopo il completamento dell'offerta.

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