Saipem, udienza per azione fondi fissata per il 16 ottobre

Saipem

(Teleborsa) -, accogliendo la richiesta di rinvio a giudizio depositata il 9 aprile 2018 dalla Procura della Repubblica", in relazione aiLo ha confermato l'AD di, rispondendo ad una domanda di Rosario Marcone di Deminor, portavoce del gruppo di 64 azionisti-investitori istituzionali, che nel 2015 avevano intentato un'azione legale presso il Tribunale di Milano, per una "non corretta informativa al mercato" in relazione alle perdite conseguenti ai profit warning.