Autostrade, Autorità trasporti lancia consultazione su tariffe A22

(Teleborsa) - L’Autorità di regolazione dei trasporti ha indetto una consultazione pubblica sul sistema tariffario di pedaggio per l’affidamento della nuova concessione per la gestione della tratta autostradale A22 Brennero-Modena.I soggetti interessati possono formulare osservazioni e proposte sul documento di consultazione entro il 4 giugno 2018.Nell’ambito della consultazione, l’Autorità ha convocato un’audizione in data 13 giugno 2018 alle ore 11,00, presso la sede dell’Autorità a Torino, al fine di consentire ai partecipanti alla consultazione che ne facciano richiesta di illustrare le proprie osservazioni e proposte innanzi al Consiglio dell’Autorità.I principali aspetti contemplati dal sistema tariffario di pedaggio della A22 posto in consultazione riguardano il periodo regolatorio, l’individuazione delle attività soggette a regolazione tariffaria, le modalità di determinazione ed evoluzione delle tariffe, la definizione di obblighi di separazione contabile ed il relativo sistema di contabilità regolatoria.