Air France, Le Maire: "lo Stato non pagherà i suoi debiti"

Air France-KLM

(Teleborsa) - Sempre più tesa la situazione in casa, la compagnia aerea franco-olandese(il 99% dei voli a lungo raggio lunedì, l'80% dei voli a medio raggio in partenza e in arrivo all'aeroporto di Parigi Roissy-Charles de Gaulle e l'87% dei voli a corto raggio a Orly e nelle province) maCome noto, i dipendenti del vettore hanno respinto a maggioranza le proposte dell'azienda per un nuovo accordo salariale decidendo così di proseguire lo, che oggi èIl "no" al referendum ha portato alle dimissioni del Presidente e Chief Executive Officer di Air France, Jean-Marc Janaillac , che resterà alla guida del Board - su espressa richiesta di quest'ultimo - fino all'Assemblea degli azionisti del 15 maggio.Intanto il Ministro dell'Economia franceseha avvisato che "è in gioco la sopravvivenza di Air France" ma che "".Niente interventi da parte dell'Eliseo, quindi: il vettore dovrà rimboccarsi le maniche per"per", ha spiegato il Ministro.