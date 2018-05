Consultazioni, Martina: "No a incarichi al buio. Necessario sforzo super partes"

(Teleborsa) - "No a incarichi al buio, no a trasformismi, no a soluzioni politiche raffazzonate, sì a uno sforzo super partes". E' questa la posizione direggente del PD al termine delle consultazioni al Quirinale con il presidenteha confermato "la piena fiducia al Presidente della Repubblica che supporteremo fino in fondo".Intanto, stamane dalle consultazioni conè emerso che le posizioni rimangono distanti nelle posizioni per trovare una soluzione a formare un Governo politico, ma sono uniti nel dire di no a un governo del Presidente.Nell'ultimo round delle consultazioni con il Presidente della Repubblica, i cinquestelle sono stati la prima delegazione ad essere ricevuta da Capo dello dello Stato.rimane sulle sue posizioni chiudendo a governi tecnici.Alle 11:00 è entrato al Quirinale il centrodestra con le delegazioni diha proposto aun mandato per andare in Parlamento a verificare la maggioranza.A seguire saliranno al Colle le delegazioni degli altri partiti. La lunga giornata del Capo dello Stato si chiuderà in serata con i Presidenti di Camera e Senato.