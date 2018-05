Italia, crescita meno intensa per l'economia

(Teleborsa) -. Lo rileva l'nella consueta nota mensile prendendo come periodo di riferimento il mese di aprile, evidenziando unaL'istituto di statistica spiega che "si rafforzano i segnali di rallentamento delineando uno scenario di minore intensità della crescita".Gli indicatori congiunturali dell’industria avevano già manifestato segnali di flessione. Nei primi due mesi dell'anno sia l'indice dellache ilerano diminuiti (-0,5% e -0,6% rispettivamente le variazioni congiunturali a febbraio rispetto al mese precedente).. Nel mese di marzo la crescita viene trainata dal miglioramento della(+0,6% rispetto al mese precedente) e dallai (+1,5%). Si arresta, invece, il contributo positivo alla crescita dell'occupazione fornito dalla componente femminile,L'economia italiana rimane caratterizzata dall'assenza di significative pressioni sui prezzi. In aprile la stima preliminare dell'indice al consumo per l’intera collettività segnala uncon il tasso di incremento su base annua che torna al livello di febbraio (+0,5%) in riduzione di 3 decimi di punto rispetto a marzo.Le, mentre l'economia dell’area euro decelera.