Nuova commessa in India per Astaldi. Titolo +5%

(Teleborsa) - Astaldi si aggiudica una nuova commessa in India.La società, in joint venture con Reliance Infrastructure, è risultata aggiudicataria di un, in India.Ildelle opere da realizzare, si legge in un comunicato, è pari a(62,4 miliardi rupie indiane), di cuiSono inoltre previste aIl committente è il Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC) eLa notizia ha messo le ali al titolo, che sta correndo a Piazza Affari con un rialzo del 5,18% a 2,558 euro.