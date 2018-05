Sempra Energy, i ricavi scendono a sorpresa

Sempra Energy

(Teleborsa) - Lieve ribasso per, che presenta una flessione dello 0,46% dopo aver alzato il velo sui conti di periodo.Ilsi è chiuso per la holding di servizi energetici con unpari a 2,96 miliardi di dollari in calo rispetto ai 3,03 miliardi rilevati nell'anno precedente ed inferiore ai 3,24 miliardi stimati dagli analisti.L'è calato a 358 milioni, pari a 1,33 dollari per azione, contro i 452 milioni, (1,75 per azione) di un anno prima.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di. Tuttavia, se analizzato nel breve termine,evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 112,4 dollari USA. Primo supporto a 110. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 108,8.