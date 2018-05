Technogym, ok dei soci a bilancio e dividendo

Technogym

(Teleborsa) - L’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti diha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 che si è chiuso con un utile netto in aumento del 42% e la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,09 per azione ordinaria.I soci hanno inoltre nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018, 2019 e 2020; approvato un piano di incentivazione denominato “Piano di Performance Shares 2018-2020” riservato a dipendenti e/o collaboratori della Società o di società da essa controllate; autorizzato l’acquisto e la disposizione di azioni proprie.L'assemblea ha anche conferito delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile per massimi Euro 30.000 a servizio del piano di incentivazione.